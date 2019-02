19 febbraio 2019- 12:08 Aeroporti: Adr, denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Adr ha presentato alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso e per ogni altra fattispecie di reato individuabile, a seguito del principio di incendio che si è verificato stamane all'aeroporto di Ciampino. E' stato accertato infatti che il locale da dove si è originato il fumo era gestito dalla società esterna Ecofast. E' quanto annuncia la società Aeroporti di Roma in una nota. Peraltro, sottolinea Adr, l’impianto elettrico dell'aeroporto risulta intatto e di conseguenza non può essere stato la causa del principio di incendio, che è stato spento in meno di un minuto grazie ai sistemi di allarme perfettamente funzionanti che hanno permesso l’immediata attivazione dei vigili del fuoco. Il gestore aeroportuale è dunque parte lesa rispetto a quanto accaduto