28 dicembre 2018- 19:02 Aeroporti: Adr, festeggiata a Fiumicino 15 milionesima visitatrice 2018 (2)

(AdnKronos) - Adr, commenta Raffaele Pasquini, Head of Marketing & Business Development di Adr, "è lieta di festeggiare questo risultato, segno della vivacità della filiera turistica romana; un settore nel quale investire, con obiettivi di crescita sostenibile e di qualità; questo si traduce in un costante impegno nei mercati asiatici e, più in generale, nello stimolare nuovi flussi passeggeri provenienti dai mercati intercontinentali. Adr è anche partner di Convention Bureau Roma e Lazio, il cui target si riferisce al ricco segmento dei viaggi congressuali, a sottolineare la concretezza dell’impegno di Adr nel voler essere un attore pro-attivo della filiera. Specificatamente sulla Cina, dal quale arriva oggi la 15milionesima visitatrice, Adr è costantemente impegnata nel migliorare l’esperienza aeroportuale per questo particolare segmento di passeggeri: l’aver ottenuto, unico scalo al mondo, la Certificazione Welcome Chinese - livello Platinum, è segno tangibile di questo percorso"."Siamo onorati - aggiunge Shuxiang Cai, Direttore Generale per l’Italia di China Eastern - di partecipare a questo importante traguardo per la Città di Roma e di essere quotidianamente impegnati a collegare la Capitale Italiana con Shanghai e la Cina, e tramite i nostri hub con le principali destinazioni Asiatiche, contribuendo in prima linea a rinforzare i legami tra i due Paesi".