20 febbraio 2019- 17:33 Aeroporti: Adr, riapre scalo Ciampino dopo principio incendio di ieri

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - L’aeroporto G.B.Pastine di Ciampino è stato autorizzato dall’Enac, a sua volta autorizzato dalla ASL, alla riapertura dell’aeroporto di Ciampino in seguito alla conferma sull’assoluta normalità della qualità dell’aria che i rilievi del Cnr avevano accertato ieri, dopo il principio d’incendio di alcune buste e cartoni in un magazzino affidato a una ditta esterna. Principio d’incendio identificato e spento in circa 1 minuto alle 7,30 di ieri. Lo rende noto Aeroporti di Roma.Gli ultimi 6 voli previsti in arrivo oggi a Roma Fiumicino verranno spostati sullo scalo di Ciampino in modo da garantire la normale operatività del Terminal già da domani mattina. Si tratta di Ryanair FR6107 da Charleroi in arrivo alle 22.55; Ryanair FR9636 da Beauvais delle 22.55; Ryanair 2693 da Lisbona delle ore 22.55; Ryanair FR 3959 da Bucarest-Otopeni delle ore 22.55; Ryanair FR1635 da Siviglia in arrivo alle ore 22.55 e, infine, Ryanair FR1299 da Atene delle ore 22.15.