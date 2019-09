12 settembre 2019- 10:25 Aeroporti: Airgest, 'intesa con sindacati per sviluppo Trapani Birgi'

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Un incontro "di azione e comunione per dare un forte impulso all’aeroporto di Trapani". Così Salvatore Ombra, presidente di Airgest la società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi ha commentato l'incontro di ieri con Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Sul tavolo lo sviluppo territoriale e le azioni di coinvolgimento di tutti gli stakeholder dell’aeroporto. "E' fondamentale - ha detto Ombra, trovando massima disponibilità da parte dei sindacati - un’azione sinergica che coinvolga anche le organizzazioni sindacali per garantire stabilità e sviluppo all’economia del territorio, anche e sopratutto per il tramite dell’aeroporto. Bisogna quindi avviare un tavolo tecnico per verificare tutte le azioni concrete di coinvolgimento, anche economico, sia della parte pubblica che del privato".