AEROPORTI: BIANCHI, VICINA A LAVORATORI E CITTADINI CROTONE

13 maggio 2017- 13:30

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Sono con i lavoratori dell'Aeroporto di Sant'Anna e con i miei concittadini che oggi sono in piazza per la mobilitazione generale. Condivido con loro la necessità di lavorare insieme per un unico obiettivo: il rilancio dell'Aeroporto di Crotone". A dirlo è Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo e deputato di Alternativa Popolare. E aggiunge: "Volare non è solo un diritto ma per la nostra provincia è una necessità per non rimanere isolati e una opportunità per rilanciare il turismo nella nostra splendida terra ricca di risorse". "Ho scritto proprio ieri al ministro Delrio perché la sua presenza in Calabria - sottolinea Bianchi- il prossimo mercoledì sia un modo per parlare di Crotone e trovare una soluzione".