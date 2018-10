5 ottobre 2018- 18:38 Aeroporti: Boccadifalco apre a pubblico per Festival 'Le vie dei tesori'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - In occasione del Festival “Le Vie dei Tesori”, manifestazione in corso a Palermo e a cui l’Enac ha concesso il proprio patrocinio, è stato riaperto al pubblico l’Aeroporto Boccadifalco, patrimonio storico della città. Per valorizzare lo scalo e permettere ai visitatori di conoscerne il passato, l’Enac ha ospitato e finanziato una mostra fotografica che racconta la storia dell’aeroporto, tra i più antichi d’Italia, ha messo in sicurezza i bunker antiaereo della seconda guerra mondiale, che sono stati ritrovati di recente, ha consentito l’accesso alla vecchia torre di controllo e al giardino di Villa Natoli. Per la rinascita di Boccadifalco, l’Enac ha stanziato anche un investimento di 2 milioni e 500 mila euro per il restauro di Villa Natoli e del suo giardino botanico, in accordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali. L’Enac potrà utilizzare Villa Natoli per iniziative di carattere istituzionali e aeronautico. La Villa, inoltre, potrà essere messa a disposizione dei cittadini per iniziative in comune con gli Enti locali e con la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, presenti sullo scalo.L’apertura al pubblico di Boccadifalco nell’ambito del Festival “Le Vie dei Tesori” (per i cinque weekend del Festival) e nell’anno in cui la città di Palermo è Capitale italiana della Cultura, rappresenta un momento di condivisione, con i cittadini che lo visiteranno, del patrimonio aeronautico nazionale.