AEROPORTI: CATANIA VERSO 9 MLN PASSEGGERI NEL 2017, +17,23% IN PRIMO SEMESTRE

7 luglio 2017- 13:00

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Con il dato record di 902.171 passeggeri in transito nel mese di giugno appena concluso, l’aeroporto di Catania sigla il primo semestre del 2017 con una percentuale di crescita del +17,23 per cento, rispetto al periodo analogo del 2016. Un record sia per il mese in questione che in termini assoluti: solo in agosto, in passato, si era giunti a sfiorare questa cifra". Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac (Società Aeroporto Catania), traccia un bilancio dell’attività complessiva dello scalo etneo nel primo semestre 2017, concluso con 4.090.965 di passeggeri transitati (+17,40 per cento rispetto al 2016). Secondo i dati di Assaeroporti (in linea con quelli Enac dei primo trimestre 2017), nei primi cinque mesi dell'anno l'aeroporto di Catania ha registrato la più alta percentuale di crescita rispetto a tutti gli altri scali italiani: +17,5 per cento.Secondo le previsioni del flussi dei passeggeri nei mesi estivi elaborate dall’ufficio Dati traffico di Sac a luglio ci saranno 995.000 transiti (+13.67 per cento); ad agosto 1.000.000 di transiti (+13,68 per cento) e settembre 940.000 (+15.74 per cento). "Con questi ritmi di crescita - dice Torrisi - si stima che a dicembre 2017, l’aeroporto di Catania segnerà un doppio record chiudendo l’anno con oltre 9 milioni di passeggeri, ovvero superando di gran lunga il tetto non ancora raggiunto – e sfiorato nel 2016 - degli 8 milioni di utenti". L’analisi del mercato aviation consegna poi un ulteriore dato: la crescita del segmento estero che nel mese di giugno 2017 si attesta a +34 per cento rispetto al 2016. "Dei 900.000 passeggeri di giugno – spiega Torrisi - ben 576.000 hanno volato su tratte nazionali (il 64 per cento sul totale dei 900.000 passeggeri, + 13,19 per cento). Cresce del 34 per cento, invece, la quota di volato internazionale: sono stati, infatti, circa 324.000 i passeggeri in volo su rotte internazionali (l’anno scorso furono 261.385)".