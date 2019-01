17 gennaio 2019- 12:10 Aeroporti: Comiso passa al Comune, ministro Trenta 'Cittadino al centro della Difesa'

Palermo, 17 gen.(AdnKronos) - Ufficializzato questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il passaggio dell'area dell'ex base Usa di Comiso (Ragusa) dal ministero della Difesa, alla Regione e quindi al Comune. "E' una giornata importantissima - ha detto il ministro - Oggi l'aeroporto ha un pezzettino in più che viene messo a disposizione della collettività".Un passaggio, ha sottolineato Trenta, che "rientra pienamente in quelle che sono le linee di programma della Difesa. Una Difesa che si mette a disposizione dei cittadini, che mette il cittadino al centro e che vuole collaborare col cittadino per fare in modo che questo Paese esprima finalmente tutte le potenzialità che ha. Partiamo dai territori, partiamo dalle esigenze, senza trascurare quelle della Difesa - ha aggiunto - Laddove ci sono beni che possiamo gestire in comune lo facciamo, laddove ci sono beni che per interesse di sicurezza devono rimanere alla Difesa li rispettiamo, laddove possiamo riportare al territorio una fonte di sviluppo lo facciamo. Tutto questo con grande capacità di collaborazione".