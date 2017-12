AEROPORTI: CORPORACION AMERICA ITALIA, BENE FIRMA DECRETO VIA

28 dicembre 2017- 17:47

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Corporacion America Italia, in qualità di azionista di controllo di Toscana Aeroporti, prende atto "con entusiasmo" della firma del decreto di Via, punto di partenza fondamentale per realizzare gli investimenti al fine di sviluppare, in termini di numero di passeggeri, di posti di lavoro e di risultati economici, l'aeroporto di Firenze all’interno del Sistema Aeroportuale Toscano. Lo rende noto la stessa società in un comunicato.Corporacion America è un gruppo multinazionale argentino attivo nel business aeroportuale, nelle infrastrutture, nell’energia, nei servizi e nel settore agro-industriale. Corporacion America gestisce 53 concessioni di terminal aeroportuali in Sud America (Argentina, Brasile, Ecuador, Perù, Uruguay) e in Europa, tra cui, in Italia, gli aeroporti di Pisa e Firenze.