AEROPORTI: CRESCE PALERMO, A MAGGIO E GIUGNO +10% PASSEGGERI

28 giugno 2017- 15:15

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Numeri in crescita per l'aeroporto di Palermo. Il mese di giugno si chiuderà con un +10 per cento di traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2016. I transiti saranno oltre mezzo milione, circa 42mila in più di giugno 2016. Le previsioni di traffico, spiegano dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo di Palermo, indicano che anche in ognuno dei prossimi tre mesi (luglio, agosto e settembre) l’asticella andrà oltre i 500mila passeggeri. I dati parziali di giugno (domenica 25) indicano un aumento di circa 40mila passeggeri rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con un incremento sul mese del 9,2 per cento, mentre da inizio anno l’incremento è di 120mila passeggeri: +5,2 per cento. I movimenti aerei di giugno (parziali) sono stati 3.523 con un aumento del 6,5 per cento. Cresce ancora la quota del traffico internazionale. A fine maggio segnava l’incremento del 13,5 per cento. Riguardo le rotte, in forte aumento quelle nazionali per e da Torino (+26 per cento), Napoli, Firenze e Genova (tutte fra il 10 e il 18 per cento di incremento). Mentre sul versante internazionale va molto forte il nuovo collegamento con Bucarest, così come per Malta, due rotte che non erano ancora operative a maggio 2016. Su Ginevra si registra un +120 per cento. Fra le grandi città europee spicca Monaco di Baviera (+88 per cento) e Madrid (+20 per cento). Un piccolo assaggio della stagione invernale è dato dall’estensione dell’operatività anche dopo l’estate delle rotte Londra-Heathrow della British Airways e Francoforte Lufthansa.