AEROPORTI: DELRIO, SETTORE DARà ANCORA SODDISFAZIONI A NOSTRA ECONOMIA

31 maggio 2017- 14:44

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il settore aeroportuale continuerà a dare molta soddisfazione all'economia italiana". Lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine del convegno organizzato per il 50° anniversario della costituzione di Assaeroporti, in cui è stata presentata la ricerca Censis 'Il sistema aeroportuale italiano, cardine e protagonista dello scenario socio-economico del Paese'. "Sono buone notizie per l'Italia: il traffico sta crescendo in maniera importante -ha spiegato- e stanno crescendo gli investimenti nel settore aeroportuale e, quindi, aumenta l'accoglienza e la sicurezza". "E' un settore molto importante -ha affermato Delrio- che vale più del 3,5% del pil italiano, ma che ha un grande indotto anche sul turismo. E' un settore assolutamente centrale per lo sviluppo dell'Italia perché crea occupazione. Per noi, è importante continuare a insistere a sviluppare questa rete aeroportuale che si sta dotando finalmente di strutture all'altezza della bellezza del nostro Paese. Dal 2013 in poi, infatti, gli investimenti sono diventati dieci volte in più nei maggiori aeroporti, adesso stanno decollando gli investimenti anche negli aeroporti minori, quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro che abbiamo fatto".