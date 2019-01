16 gennaio 2019- 12:30 Aeroporti: domani ministro Trenta a Comiso per cessione scalo (2)

(AdnKronos) - "Da quel momento - spiega Campo - per il nostro scalo tutto sarà possibile. L’aeroporto infatti potrà essere utilizzato quale piattaforma cargo, scuola di aeronautica, sito di manutenzione di velivoli, base regionale per una futura compagnia aerea siciliana, riutilizzo del patrimonio immobiliare, oggi abbandonato ed in assoluto degrado, e tanto altro. Avremo solo da decidere. In ogni caso si tratta non solo di una risposta immediata del governo Conte, ma anche e soprattutto di una importante possibilità occupazionale per il nostro territorio".