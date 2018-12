29 dicembre 2018- 18:29 Aeroporti: Enac convoca Enav per malfunzionamento radar terra Venezia

Roma, 29 dic.(AdnKronos) - L'Enac nei prossimi giorni convocherà l'Enav, la società che gestisce la navigazione aerea nazionale, per analizzare le cause che hanno provocato il guasto, nonché per una valutazione dei tempi di ripristino della funzionalità tecnica dei sistemi. E' quanto si legge in una nota dell'Enac in merito al malfunzionamento del radar di terra dell’Enav presso l’Aeroporto di Venezia che, insieme al perdurare di condizioni di bassa visibilità, ha determinato disservizi con ritardi e cancellazioni di voli. L’incontro sarà programmato per i primi giorni di gennaio.L’Enac ha continuato a monitorare la situazione sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del radar, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine e inizio anno.