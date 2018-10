8 ottobre 2018- 18:51 Aeroporti: Giambrone, evitato di esporre Gesap a strumentalizzazioni

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) - "Ho chiesto al sindaco di non nominarmi (presidente della Gesap, ndr). Abbiamo un patrimonio che va salvaguardato e di fronte al dubbio di una norma pasticciata (la legge Madia, ndr), abbiamo preferito evitare di esporre società a qualsiasi strumentalizzazione". A dirlo è stato il presidente uscente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, Fabio Giambrone, durante la conferenza stampa convocata a Villa Niscemi per presentare il nuovo Cda della società, insieme al sindaco Leoluca Orlando. "Oggi siamo riusciti a formare una squadra straordinaria che saprà continuare il lavoro svolto - ha aggiunto -. In questi cinque anni abbiamo vissuto momenti difficilissimi, siamo riusciti a fare passare la tempesta e io sono molto orgoglioso del risultato portato avanti insieme con numeri che in Gesap non ci sono mai stati. Un patrimonio che appartiene alla città intera".