AEROPORTI: IL 31/5 ASSAEROPORTI CELEBRA 50 ANNI, CENSIS PRESENTA RAPPORTO

29 maggio 2017- 13:31

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il sistema aeroportuale italiano: cardine e protagonista dello scenario socio-economico del Paese". E' questo il titolo del Rapporto del Censis mercoledì prossimo sarà presentato a Roma, presso la Sala dei Cento Giorni di Palazzo della Cancelleria a Roma. Un evento, nell'ambito degli appuntamenti collaterali “Verso il G7 Trasporti” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che Assaeroporti, in occasione del cinquantenario della sua costituzione che cade proprio il 31 maggio, promuove, in collaborazione con l’Enac, il Censis e l’Ugai, Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani.Nel corso del convegno il rapporto Censis sarà presentato a Istituzioni, presidenti e amministratori delegati delle società di gestione aeroportuale, operatori di settore e giornalisti.L’incontro si aprirà con l’intervento del presidente di Assaeroporti, Fabrizio Palenzona, a cui seguirà la presentazione del Rapporto di Ricerca sugli aeroporti italiani a cura di Marco Baldi, Responsabile Area Economia e Territorio del Censis e l’intervento di Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. I lavori proseguiranno con il contributo del Presidente dell’Enac Vito Riggio e del sottosegretario al Turismo Dorina Bianchi. Sarà il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio a chiudere i lavori. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Assaeroporti.