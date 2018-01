AEROPORTI: IN 2017 PASSEGGERI +6,4% A 175,4 MLN, RECORD CARGO (3)

24 gennaio 2018- 14:24

(AdnKronos) - Proseguendo nell’analisi dei dati, si evidenzia, infine, un incremento positivo anche per i movimenti aerei che crescono del 3,2% rispetto al 2016, spinti principalmente dalle destinazioni internazionali, +3,4%, in particolare da quelle extra UE, che si attestano al 4,8 %. Lo sviluppo del trasporto aereo italiano, sottolinea Assaeroporti, appare in linea con la crescita registrata a livello mondiale dall’Icao, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, che registra un incremento passeggeri nel 2017 pari al 7,1% . Il dato , prosegue l'associazone, è tuttavia da accompagnare alla consapevolezza, a livello mondiale, della necessità di intercettare i flussi per i singoli Paesi. Come sottolineato anche dal Censis nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese "La ricerca attiva e continuata di una collocazione significativa nel grande flusso degli scambi internazionali, è oggi un atto dovuto per qualunque Paese nel mondo" . "Non possiamo non apprezzare che tutto ciò sia già iniziato in Italia in modo significativo per il settore cargo che a fronte di una crescita del 9,5% a livello mondiale (dati Icao) vede il nostro Paese attestarsi su un significativo 9,2%", conclude Assaeroporti.