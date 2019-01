18 gennaio 2019- 12:38 Aeroporti: in 2018 Bergamo sfiora 13 mln passeggeri (+4,9%) (2)

(AdnKronos) - Sul fronte delle merci, l’aeroporto conserva il peso strategico delle attività courier con un movimento stabilmente superiore alle 120mila tonnellate annue (122.971 a consuntivo) e un dato positivo (+4%) corrispondente alla crescita delle merci originate e destinate allo scalo bergamasco.La società annuncia poi l'avvio della prima fase dei lavori di ampliamento dell’aerostazione che, nel giro di due anni, faranno aumentare la superficie totale a 70mila metri quadri con riqualificazione dell’area extraSchengen, che sarà servita da un numero doppio di gate d’imbarco, creando un percorso dedicato ai passeggeri in transito, la realizzazione di tre torrini e sei nuovi gate di imbarco in area Schengen, e adeguando l’area Bhs per il controllo dei bagagli da stiva alle nuove e più evolute macchine a raggi X Standard 3.