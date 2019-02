20 febbraio 2019- 16:44 Aeroporti: Le Maire, 'cedere azioni Adp non errore strategico'

Parigi, 20 feb. (AdnKronos) - "Cedere azioni del gruppo Aeroporti di Parigi (Adp) non è un errore strategico. Il vero errore strategico dello Stato sarebbe di continuare di beneficiare di una rendita piuttosto che di investire nel futuro dei nostri figli e nella modernizzazione della nostra economica" come l'Intelligenza artificiale, lo stoccaggio dei dati e lo stoccaggio dell'energia rinnovabile. Così nel corso del 'Question Time' all'Assemblée Nationale, la Camera dei deputati francese, il ministro dell'Economia francese , Bruno Le Maire.Per Le Maire che risponde alla contrarietà di alcuni parlamentari circa la privatizzazione degli Aeroporti di Parigi (di cui lo Stato francese controlla il 50,6%) sarebbe "un errore strategico considerare che lo Stato debba beneficiare ancora di una rendita di un gruppo che realizza il 74% dei suoi risultati con lo sviluppo internazionale, i negozi di lusso e gli alberghi. Non è compito dello Stato gestire queste cose", sottolinea il ministro. "Delle preoccupazioni ci sono. La sovranità e il controllo dei nostri confini sarà garantito nello stesso modo" rispetto a come sono garantiti oggi, assicura Le Maire.