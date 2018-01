AEROPORTI: MODIANO, SEA-SACBO? CI CREDO MOLTO MA TEMPI NON DIPENDONO DA NOI

18 gennaio 2018- 14:07

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Tra Sea e Sacbo, le società che gestiscono gli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio, ci sono "buoni rapporti" e la prospettata integrazione è ancora sul tavolo, anche se i tempi "non dipendono dalle società", ma dagli azionisti, ossia il Comune di Milano e il Comune di Bergamo. Lo chiarisce Pietro Modiano, presidente di Sea, a margine di un evento in Assolombarda. "Nell’operazione - spiega - ci credo moltissimo, dimostriamo che il settore può crescere in modo armonico senza distruttività. Bisogna mettersi insieme".