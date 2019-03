13 marzo 2019- 18:19 Aeroporti: Orlando, 'da Ars no a indebite pressioni su enti locali'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Ho forti dubbi sul fatto che una legge regionale possa imporre processi di privatizzazione che la legge affida ai soci degli aeroporti e non vorrei che la norma in discussione all'ARS serva soltanto a fare indebite pressioni sugli enti locali. Nessuna chiusura ideologica ma certamente nessuna condivisone per tempi e modalità del percorso previsto dalla legge regionale". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando."Soprattutto per Palermo, mentre la Gesap ha in corso e programmati interventi strutturali per decine di milioni di euro che accompagnano la crescita di traffico e rotte sull'aeroporto il cui valore è in crescita esponenziale, credo sia da escludere del tutto qualsiasi ipotesi di privatizzazione, ancor più se frettolosa e confusa col rischio di favorire solo interessi speculativi", conclude Leoluca Orlando.