AEROPORTI: PALERMO, A GENNAIO +20% PASSEGGERI E +15% VOLI

5 febbraio 2018- 17:19

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - Più passeggeri e più presenze internazionali. L'aeroporto di Palermo chiude il mese di gennaio con l’aumento del 20 per cento del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017. Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo, i transiti sono stati 373.775, oltre 62mila in più di gennaio 2017. Crescono del 15 per cento anche i voli (3.038 contro i 2.641 di gennaio 2017). Notevole la crescita del traffico internazionale, che raggiunge quota +45 per cento di passeggeri (52.090 contro 35.922 di gennaio 2017). Anche i voli internazionali crescono del 38,5 per cento.Quasi tutte le principali compagnie aeree registrano picchi di traffico. In evidenza Volotea, che segna un aumento di oltre il 42 per cento di traffico, seguita da Ryanair con +28 per cento. Per quanto riguarda le rotte nazionali, traffico in aumento sia su Roma (+4,5 per cento) sia sul complesso dell'area milanese, con il forte incremento su Malpensa dovuto sopratutto alla nuova operatività di Ryanair (+123 per cento). Sulle altre rotte si nota il forte incremento su Torino (+69 per cento) e su Genova (+92 per cento). Sul fronte delle rotte internazionali sono Londra, Parigi e Dusseldorf quelle più battute. Seguono Madrid, Wroclaw (Breslavia), Norimberga, Budapest, Londra Heatrow e Francoforte.