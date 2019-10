24 ottobre 2019- 15:07 Aeroporti: Palermo, Volotea annuncia nuova rotta per Dubrovnik

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - La compagnia aerea Volotea ha annunciato oggi l’avvio di una nuova rotta da Palermo a Dubrovnik a partire da luglio 2020. Iò nuovo collegamento sarà disponibile una volta alla settimana, per un totale di 3.100 posti in vendita. Salgono così a 27 le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto Falcone-Borsellino a bordo degli aeromobili del vettore, 19 delle quali in esclusiva, con un un’offerta totale di 777mila posti. Volotea è operativa a Palermo dal 2012 e, dall’inizio delle sue attività, ha creato più di 50 posti di lavoro a livello locale e ha trasportato 3,1 milioni di passeggeri presso lo scalo siculo. Quest’anno la compagnia ha raggiunto ottimi risultati: da gennaio a settembre oltre 575.000 passeggeri sono transitati da Palermo con Volotea.