24 ottobre 2019- 15:07 Aeroporti: Palermo, Volotea annuncia nuova rotta per Dubrovnik (2)

(Adnkronos) - "Anno dopo anno, continuano a crescere i nostri investimenti a Palermo dove, dal 2012, abbiamo trasportato già 3,1 milioni di passeggeri – ha dichiarato Lázaro Ros, direttore generale Volotea - Puntiamo a crescere ulteriormente in Sicilia proponendo non solo un ventaglio sempre più ampio di destinazioni raggiungibili, ma anche sostenendo il tessuto economico locale attraverso la creazione di opportunità lavorative presso lo scalo". "Una nuova destinazione che arricchirà ulteriormente il ventaglio di collegamenti estivi dall’aeroporto di Palermo – ha affermato Giovanni Scalia, ad di Gesap, società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo - Il territorio palermitano si conferma una meta strategica per il business delle compagnie aeree e Volotea ha colto in pieno la partnership commerciale fino a entrare in simbiosi con la città".