26 gennaio 2019- 21:48 Aeroporti: presentato progetto ampliamento terminal Pisa

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - E’ stato presentato oggi dal Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, dal Vice Presidente, Roberto Naldi, e dall’Ad Gina Giani, il progetto di ampliamento del terminal dell’aeroporto di Pisa e delle infrastrutture di volo a esso collegate nell’ambito del Master Plan 2018-2028. Alla presentazione, tra le tante autorità, sono intervenuti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ed il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.In continuità con la presentazione del progetto di ampliamento del terminal avvenuto lo scorso luglio 2018, quella di oggi è stata l’occasione per presentare i progetti di dettaglio e l’integrazione del Master Plan 2018-2028 nel suo più ampio complesso, intendendo con esso il programma di interventi relativi al più ampio sistema infrastrutturale che gravita intorno all’aeroporto di Pisa, dalla pista secondaria, alle aree di stazionamento, fino alla previsione di realizzazione di un Hub di manutenzione aeromobili.Il masterplan 2018-2028, per il quale il progetto di ampliamento del terminal rappresenta l’opera più significativa sia in termini di investimenti previsti sia in termini di impatto sulla gestione della crescita del traffico e dei servizi offerti ai passeggeri, è pertanto stato integrato e aggiornato alla luce delle esigenze e delle criticità infrastrutturali e operative dettate dalla condivisione dello scalo con l’aeronautica militare, cui l’aeroporto fa capo.