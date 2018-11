12 novembre 2018- 15:00 Aeroporti: Sacbo entra in Elite

Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Milano Bergamo, entra nella piattaforma internazionale per la crescita Elite, il programma del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria. Elite raggiunge il traguardo delle 1000 società da oltre 30 Paesi nel mondo e Sacbo è tra le 35 nuove società italiane che entrano in Elite in rappresentanza di 9 regioni e 16 settori.