10 ottobre 2019- 18:38 Aeroporti: Sacbo nomina presidente Giovanni Sanga

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Il cda di Sacbo, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Bergamo, ha nominato presidente Giovanni Sanga, dopo averlo cooptato in cda in sostituzione di Roberto Bruni, scomparso lo scorso 10 settembre. Nato a Entratico (Bergamo) il 13 settembre 1962, laureato in Economia e Commercio e iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti di Bergamo, Sanga è stato componente la Camera dei Deputati per tre legislature, dal 2006 al 2018, e ha fatto parte delle Commissioni Industria e Finanze e della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.