6 febbraio 2019- 20:11 Aeroporti: Toninelli, fondi resteranno in Toscana ma finiti tempi giglio magico

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Il Governo vuole far rimanere tutte le risorse agli aeroporti della Toscana. Ma con noi sono finiti i tempi in cui il giglio magico si faceva approvare in fretta e furia dall’Enac un piano finanziato con 150 milioni di euro dallo Stato per fare contenti gli amici degli amici. Noi puntiamo su investimenti utili per il territorio, pensando alla crescita dimensionale del polo aeroportuale e al bene di tutti i toscani". Così in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.