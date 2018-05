7 maggio 2018- 14:02 Aeroporti: Uilt, mobilitazione finché non si risolve vertenza handling

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - “Da mesi siamo in mobilitazione per la tutela dei lavoratori di terra del trasporto aereo impiegati nell’handling, nelle pulizie a bordo e nel settore cargo. Si è giunti al paradosso che nonostante i dati del traffico negli aeroporti italiani siano in crescita, le aziende associate ad Assohandlers si ostinano a non riconoscere gli accordi economici sottoscritti nel Ccnl a questi lavoratori, che rappresentano la fascia più debole del settore. Tale comportamento imprenditoriale è inaccettabile per un Paese democratico ed economicamente avanzato come l’Italia”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi, alla vigilia del terzo sciopero nazionale dei lavoratori di terra del trasporto aereo, che si svolgerà domani dalle ore 10,00 alle ore 18,00. “Mentre i loro introiti crescono al crescere dei numeri movimentati negli aeroporti italiani, le aziende di Assohandlers pensano di ritagliarsi ulteriori profitti, sottraendo illegittimamente a ciascuno dei propri dipendenti una parte di salario, che invece avrebbe dovuto essergli corrisposta dal 1° luglio 2017", prosegue Tarlazzi. “Questo - conclude - è contrario ad ogni regola e al rispetto di corrette relazioni industriali. La Uiltrasporti è vicina a questi lavoratori e ne sosterrà la vertenza finché non si giungerà ad una positiva soluzione”.