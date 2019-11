4 novembre 2019- 13:44 Aeroporti: Vueling lascia la Sicilia, FI 'governo intervenga'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Forza Italia chiede un intervento del governo dopo la decisione della compagnia aerea Vueling di sopprimere i voli tra la Sicilia e il resto del Paese e il conseguente aumento delle tariffe da parte delle altre compagnie che operano sull'isola. I deputati azzurri Giusi Bartolozzi, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracurano, Nino Germanà, Nino Minardo e Francesco Scoma hanno presentato un’interpellanza al ministro dei Trasporti Paola De Micheli e al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. "La scelta, operativa dall’inizio di ottobre, ha causato oltre alla rarefazione dei collegamenti aerei, l’ulteriore lievitare dei prezzi dei biglietti da parte dei due vettori rimasti su questa tratta, ovvero Alitalia e Ryanair - sottolineano - Già da oggi, ma soprattutto durante il periodo delle prossime festività, molti siciliani dovranno pagare scandalose tariffe ad oltre 500 euro a tratta. La situazione versa in stato di forte criticità considerato che il trasporto aereo è l’unico mezzo di collegamento di cui può servirsi un siciliano, in assenza di tutte le altre infrastrutture, a iniziare dall’alta velocità ferroviaria".