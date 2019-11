4 novembre 2019- 13:44 Aeroporti: Vueling lascia la Sicilia, FI 'governo intervenga' (2)

(Adnkronos) - I deputati di Forza Italia chiedono ai due ministri di sapere se intendano "intervenire immediatamente su Enac, autorità di regolazione del settore, allo stato del tutto inerte, affinché le tariffe aeree siano sottoposte ad un price cap" e se non intendano "necessario intervenire a regime per evitare la marginalizzazione della Sicilia rispetto al resto del Paese, inserendo nella prossima legge di bilancio una norma che permetta di calmierare i prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia".