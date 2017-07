AEROSPAZIO: ALA, PRIMA AL MONDO IN NUOVA CERTIFICAZIONE QUALITà

4 luglio 2017- 14:20

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Ala - Advanced Logistics for Aerospace ottiene la certificazione secondo la nuova EN9120:2016: si tratta della prima impresa del settore aerospaziale a certificarsi secondo la nuova normativa, supportata da UNAVIAcert, organismo di certificazione che eroga servizi di auditing e certificazione, con particolare specializzazione per quelli relativi al settore Aerospazio e Difesa. La EN9120:2016 rappresenta la nuova soglia tecnologica per il sistema qualità dell’aerospazio ed introduce importanti elementi di novità tesi a rafforzare le capacità dell’azienda di soddisfare i requisiti del mercato. Tra questi elementi ci sono il Risk Based Thinking, un approccio che consente di determinare i cosiddetti “fattori di rischio” che possono portare un’inefficienza dei risultati di business ed intervenire per la loro mitigazione, e la Context Analysis, che prevede l’analisi dei fattori interni ed esterni rilevanti per la strategia aziendale e che possono quindi influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. “Ala - sottolinea l'amministratore delegato di Ala Roberto Scaramella - si attesta tra le aziende eccellenti nell’ambito aerospaziale italiano e mondiale, essere la prima azienda al mondo ad ottenere la certificazione EN9120:2016 è per noi estremamente importante perché pensiamo fermamente che il nostro successo sia strettamente legato all’eccellenza delle nostre persone e dei nostri processi e all’eccellenza del servizio che offriamo ai nostri partner e clienti in tutto il mondo”.