AFERPI: BELLANOVA, GARANTITI INTEGRAZIONE SALARIALE FINO A DICEMBRE 2018

30 giugno 2017- 17:24

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Con l’integrazione salariale fino al dicembre 2018 i lavoratori dello stabilimento ex Lucchini manterranno, come avevamo garantito, il livello di reddito percepito finora". Ad affermarlo in una nota è il viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, al termine dell’incontro dove sono stati comunicati i termini della sottoscrizione dell’Addendum tra l’Amministrazione straordinaria Lucchini e Cevital-Aferpi.Inoltre, sottolinea, "con il prolungamento al 30 giugno 2019 del periodo di sorveglianza da parte dell’Amministrazione straordinaria, Cevital -Aferpi si impegna a individuare una partnership per la parte siderurgica, a presentare un Piano industriale entro il 31 ottobre 2017 con fonti di finanziamento certe e a riprendere le attività, come previsto dal Piano di Azione, sia per la parte siderurgica che per la parte logistica e agroalimentare. Sono questi i punti principali dell’Addendum al contratto di cessione dello stabilimento siderurgico Lucchini di Piombino, sottoscritto oggi al ministero dello Sviluppo Economico dall’Amministrazione straordinaria e Cevital". La proroga, aggiunge Bellanova, "ci permette di guardare con più fiducia al futuro della Lucchini e soprattutto ci consente di verificare gli impegni da parte dell’azienda acquirente per il rilancio della parte siderurgica, di quella logistica e agroalimentare. Siamo impegnati in un lavoro tutto in salita ma che continuiamo a svolgere con la determinazione e la tenacia di sempre, nell’interesse dei lavoratori e dei territori coinvolti".