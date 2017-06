AFERPI: CALENDA, ADDENDUM FISSA PALETTI PRECISI, FATTO PASSO AVANTI

30 giugno 2017- 17:24

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "L’accordo per l’estensione del periodo di sorveglianza su Aferpi fissa paletti molto precisi in termini di livelli di produzione e di investimenti, con tempi di verifica certi. Come avevamo garantito i lavoratori godranno dello stesso trattamento economico odierno. Molto rimane ancora da fare per rimettere a posto una situazione complessa ma sulla quale oggi abbiamo fatto un importante passo in avanti". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al termine dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, con i sindacati in merito alla sottoscrizione dell’addendum al contratto tra l’Amministrazione straordinaria Lucchini e Cevital.