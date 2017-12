AFERPI: CEVITAL, POSITIVO SOPRALLUOGO DI SINOSTEEL A PIOMBINO

11 dicembre 2017- 17:47

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Nell’attesa che si producano condizioni appropriate per valutare l’alternativa della vendita, che tuttora consideriamo aperta, stiamo andando avanti con l’avanzamento del piano industriale come richiesto dall’Addendum. In questa prospettiva, lo scorso week end una delegazione del nostro partner cinese Sinosteel è stata a Piombino per valutare lavoro, durata e costi del riavvio dell’altoforno e delle acciaierie". A precisarlo in una nota è Cevital in merito alla situazione del sito siderurgico di Piombino. Gli incontri, si legge nella nota di Cevital, "hanno avuto luogo a Roma il giorno 8 dicembre e nel sito di Piombino sabato 9 e domenica 10. Gli esperti hanno visitato nel dettaglio l’altoforno, l’acciaieria e anche il porto per valutare a capacità di ricevere acciaio, minerali, pellet e carbone. I risultati di questa ispezione durata 3 giorni sono positivi e la conclusione è che l’altoforno e l’acciaieria possono essere riattivati".