14 novembre 2018- 18:32 Aferpi: M5S, Governo punta a prolungare ammortizzatori di altri 12 mesi

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Il Governo intende prolungare la durata degli ammortizzatori sociali di 12 mesi oltre i 13 già finanziati, per un totale di 25 mesi. Una misura utile a garantire un reddito a lavoratori e famiglie. L'obiettivo però, non è certo quello di mantenere i lavoratori in uno stato di incertezza perenne: in questo arco di tempo, verrà predisposto un monitoraggio costante dell'azienda che dovrà finalmente avviare un serio piano industriale". Così in una nota i portavoce toscani del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.Jindal, sottolineano, "dovrà rispettare gli impegni, sia dal punto di vista produttivo che occupazionale e garantire la ripresa del lavoro e la crescita economica attraverso un preciso e dettagliato iter che sarà concordato col Governo"."Il Governo del cambiamento - rilevano i deputati del Movimento 5 Stelle - si trova oggi ad affrontare numerose crisi aziendali ereditate dal passato, alle quali stiamo rispondendo sempre col medesimo impegno e un’attenzione rivolta, in primis, alle persone. Ecco perché, anche nel caso dell’azienda Aferpi di Piombino, l’atteggiamento del Governo è il medesimo. Siamo sempre stati presenti nell’area di crisi e ci siamo incontrati già varie volte con azienda e parti sociali per giungere a una soluzione. Venerdì ci sarà un nuovo incontro al Mise per giungere a un accordo utile a famiglie e impresa", concludono.