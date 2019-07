9 luglio 2019- 18:46 Affitto negato a due ragazze laureate perché nere

Benevento, 9 lug. - (Adnkronos) - Un contratto di locazione negato a due laureate in Informatica perché di colore. A denunciare l'accaduto il presidente dell'associazione Ekoclub, Luigi La Monaca. Quest'ultimo spiega che dopo aver sottoscritto il contratto attraverso un'agenzia immobiliare e aver ricevuto la caparra, il proprietario dell'appartamento, quando ha saputo che tra gli inquilini ci sarebbero state anche le due programmatrici di colore ha deciso di non affittare più lo stabile. "In un primo momento - spiega La Monaca - abbiamo pensato che quanto ci avevano riferito fosse solo uno scherzo di cattivo gusto. Poi, dopo esserci documentati, ci siamo accorti che corrispondeva al vero". "Alle dottoresse rifiutate - conclude - corre l'obbligo di formulare le scuse a nome dell'intera città con la speranza che alle nostre vogliano aggiungersi anche quelle del sindaco e dell'assessore alle Pari Opportunità. Un invito a Palazzo Mosti per riceverle e salutarle non sarebbe male".