23 settembre 2018- 08:19 Affluenza in crescita al Salone Nautico di Genova

Genova, 23 set. - (Adnkronos) - "Sui numeri siamo fiduciosi che siano più dell'anno scorso. Ci sono più metri quadrati da percorrere ma vediamo una maggiore densità di persone". Lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria nautica Carla Demaria, durante il punto stampa parlando ai giornalisti dell'affluenza di pubblico in crescita durante il Salone Nautico di Genova, in corso negli spazi espositivi della Fiera del capoluogo ligure fino al 25 settembre. I numeri ufficiali sulle presenze verranno forniti alla chiusura della manifestazione, l'obiettivo è quello di superare le 150mila presenze.Venerdì sera lo Yacht Club Italiano aveva accolto 500 ospiti per la serata di charity organizzata dal Salone Nautico che ha visto una grande partecipazione alla gara di solidarietà a favore dell'Istituto Giannina Gaslini alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’Assessore allo sport Ilaria Cavo, del Sindaco di Genova Marco Bucci e della Presidente di UCINA Confindustria Nautica Carla Demaria.La serata è stata condotta dalla giornalista televisiva, specializzata in trasmissioni dedicate al mare e all’ambiente, Tessa Gelisio, che da anni è il volto della serata inaugurale del Salone Nautico. Al suo fianco, due grandi campioni del nuoto come la pluricampionessa olimpica Federica Pellegrini e Luca Dotto.Al termine della serata, Federica Pellegrini e Luca Dotto hanno consegnato riconoscimenti di UCINA Confindustria Nautica alle aziende che con continuità hanno creduto nel Salone Nautico quale strumento strategico di promozione dell'industria nautica partecipando a 50 edizioni della manifestazione. Hanno ritirato il riconoscimento, Andrea Razeto, di 'F.lli Razeto e Casareto', e Daniela Minciotti. di 'MTU Italia' , entrambe aziende liguri, la prima leader nella produzione di complementi e accessori per il settore navale e nautico, la seconda nella produzione di motori ad alte prestazioni.