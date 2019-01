30 gennaio 2019- 15:51 Afghanistan: Di Stefano, 'ministro Trenta corretta e responsabile'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “La polemica di questi giorni sull’operato del ministro Elisabetta Trenta riguardo al nostro contingente italiano in Afghanistan è incomprensibile. La ministra della Difesa si è comportata in maniera corretta e responsabile: ha chiesto al Comando operativo interforze di valutare la pianificazione del ritiro delle truppe come è logico che faccia il ministro di un Paese come l’Italia di fronte a uno scenario politico militare che è in continua evoluzione e che noi ci auguriamo porti presto a un percorso di pace”. Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, esponente M5S. “I militari italiani -aggiunge- partecipano da circa 17 anni alle missioni internazionali in Afghanistan e anche la perdita di 54 vite umane è stata notevole. La spesa totale –la più lunga e costosa per l’Italia- ha superato i 6,5 miliardi di euro. La sicurezza del nostro contingente deve essere sempre garantita ed è doveroso da parte del governo prendere atto dei mutamenti degli equilibri in corso nel Paese, lavorare sempre insieme agli alleati e avviare un’analisi sulla possibilità del ritiro. Esattamente quello che ha fatto la ministra Trenta”.