30 gennaio 2019- 19:04 Afghanistan: Donno (M5S), 'da ministro Difesa avviata procedura standard'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Non capisco tutto questo rumore per l'operato del ministro della Difesa Elisabetta Trenta in merito alla richiesta al Comando operativo interforze di valutare la fattibilità di un ritiro del contingente italiano nell'arco di 12 mesi. Una procedura interna standard, non certo un atto di politica estera, attivata dopo aver appreso la notizia dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Talebani nei negoziati di Doha". Lo afferma la senatrice M5S Daniela Donno, vicepresidente della commissione Difesa di Palazzo Madama.