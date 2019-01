28 gennaio 2019- 18:03 Afghanistan: Gasparri, 'ministro Difesa si confronti in Parlamento'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - “Ma è vero che il ministro della Difesa senza confrontarsi con il Parlamento pensa di azzerare a breve il contingente militare italiano in Afghanistan? Non ci sembra che in quella martoriata parte del pianeta la situazione sia tale da suggerire un disimpegno della comunità internazionale e quindi nemmeno dell'Italia. Ci sono norme e programmi che vengono discussi in Parlamento, come dovrebbe essere noto anche al ministro della Difesa". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Leggere sulle agenzie di questo intendimento senza un trasparente e chiaro confronto -aggiunge- è un modo inusuale e inaccettabile di ragionare su materie delicatissime che hanno sempre visto in Parlamento un'ampia convergenza, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione che a noi è capitato di svolgere. L'Afghanistan è un quadrante delicato e abbandonarlo al ritorno dei Talebani sarebbe una scelta sciagurata”.