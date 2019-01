28 gennaio 2019- 19:38 Afghanistan: Gasparri, 'ministro Difesa si confronti in Parlamento' (2)

(AdnKronos) - "Leggo adesso -aggiunge poi Gasparri- che il ministro degli Esteri Moavero Milanesi in visita ufficiale a Gerusalemme dichiara di aver appreso come tutti noi questa notizia del ritiro italiano dall’Afghanistan senza che il ministro della Difesa ne abbia parlato con lui. Ma qual è la verità? È questo un governo decente che non si confronta né col Parlamento né al suo interno su questioni così delicate? Che peraltro investono l’operatività e la sicurezza dei nostri ragazzi impegnati in delicate missioni?" "È inaudito ed indecente -insiste l'esponente azzurro- ciò che leggiamo. E mentre il ministro Moavero è noto per la sua serietà che lo porta ad esprimere anche questa meraviglia, ci chiediamo gli altri chi siano e come si comportino. Possono le nostre Forze Armate essere guidate in maniera così goffa? Servono rispetto, serietà e rigore. Le donne e gli uomini in divisa e gli interessi strategici della sicurezza e della pace de nostro Paese lo impongono”.