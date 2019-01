19 gennaio 2019- 11:34 Afragola sfila contro la camorra

Napoli, 19 gen. (Adnkronos) - E' in corso ad Afragola (Napoli) la manifestazione anticamorra promossa dalla Cgil di Napoli dopo la serie di 8 esplosioni di ordigni davanti ad altrettanti esercizi commerciali in pochi giorni. Tante le associazioni e gli studenti che partecipano al corteo che ha raggiunto piazza Municipio: tra le sigle presenti quella dell'associazione Sott'e'ncoppa, cooperativa sociale Giancarlo Siani, Anpi sezione Afragola e Casoria, l'Associazione forense di Afragola, Libera e la Masseria Antonio Esposito Ferraioli. Quest'ultima gestisce un bene confiscato alla criminalità organizzata e proprio ieri ha fatto sapere che il Comune di Afragola ha revocato l'affidamento. Presenti i segretari generali della Cgil e della Uil di Napoli, Walter Schiavella e Giovanni Sgambati, i consiglieri regionali Antonio Marciano e Carmine Mocerino, quest'ultimo presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati, e il pizzaiolo Gino Sorbillo, titolare dell'omonima pizzeria nel centro antico di Napoli all'esterno della quale, alcune sere fa, è esplosa una bomba carta. La marcia anticamorra arriva a 24 ore di distanza dalla visita ad Afragola del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato il sindaco Claudio Grillo per poi recarsi al Rione Salicelle e al bar tabaccheria di Corso Meridionale oggetto di ben 12 rapine in 3 anni. In occasione del suo arrivo a Napoli, Salvini ha anche incontrato Gino Sorbillo in una saletta dell'Aeroporto di Capodichino, prima di raggiungere Afragola.