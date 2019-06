22 giugno 2019- 14:52 Africa: Conte, 'partenariato tra pari, superare vecchi modelli cooperazione'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo anche potuto ribadire l'attenzione dell'Italia verso il Mediterraneo allargato e l'intero continente africano". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita al centro di ricerca internazionale del Gran Sasso. "Vogliamo un partenariato fra pari, fra uguali, vogliamo superare i vecchi modelli di cooperazione con l'Africa, incrementarne di nuovi dove ci siano reciproche opportunità nel pieno rispetto delle reciproche identità culturali", ha aggiunto."Come Italia siamo avvantaggiati perchè il Mediterraneo è la culla di tantissime civiltà" e come "Italia abbiamo tutte le carte in regola per favorire l'incontro fra culture. Gli scambi culturali sono la migliore premessa per intensificare gli scambi economico culturali".