7 novembre 2018- 18:25 Agecontrol: Flai, preoccupazione per futuro lavoratori

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Apprendiamo, grazie all’interrogazione parlamentare presentata al Governo dall'onorevole Federico Fornaro (LeU) in Commissione Agricoltura della Camera che Agea ha erogato oggi il contributo ad Agecontrol per la chiusura dell’anno finanziario 2018. Pur in presenza di tale atto, non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione in merito all’imminente futuro dei lavoratori di Agecontrol in quanto non avendo alcuna certezza sulle risorse per il 2019 il rischio di blocco degli stipendi, delle attività di controllo relative alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti ortofrutticoli e l’interruzione dei controlli di primo e secondo livello, di quelli ex post, del Fep e del Feamp sono soltanto rimandate di qualche settimana". Così in una nota la Flai Cgil. "Riteniamo, anche a seguito della risposta scritta presentata a seguito dell’interrogazione, dove si evince la necessità da parte dell’ufficio legislativo del Mipaaft di approfondire questioni interpretative del decreto legislativo n. 74/2018 che ci sia la necessità che il ministro Centinaio chiarisca quali siano le intenzioni del Governo in merito alla riorganizzazione di Agea e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare rispondendo in tempi brevi alla richiesta d’incontro presentata il 30 ottobre dalle Organizzazioni Sindacali", conclude la Flai Cgil.