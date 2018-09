16 settembre 2018- 11:59 **Agenda della settimana economica e sindacale** (12)

(AdnKronos) - - 15. Brescia. Incontro 'Laboratori Mecspe Fabbrica Digitale. La via italiana per l'industria 4.0' per presentare l'Osservatorio Mecspe sulle imprese lombarde della meccanica. Brixia Forum. - 17.30. Monza. Inaugurazione pubblica di 'Officina Giovani', luogo di formazione, sviluppo e coworking, con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso. Via Monte Oliveto ang. Via Mauri - 18.00. Fiuggi. VII edizione della manifestazione «L'Italia e l'Europa che vogliamo», organizzata da Antonio Tajani; con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria. Grand Hotel Palazzo della Fonte, via dei Villini 7. Roma. Bankitalia diffonde "Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia» «Titoli di debito". Roma. Seconda giornata del convegno organizzato da Banca d'Italia e CEPR 'Low Inflation and Wage Dynamics: Implications for Monetary Policy and Financial Stability'.