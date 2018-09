16 settembre 2018- 11:59 **Agenda della settimana economica e sindacale** (2)

(AdnKronos) - - 14. Roma. Presentazione del Corso di laurea 'in Management and Computer Sciencè. Con Andrea Prencipe, Rettore LUISS. Silvia Candiani AD Microsoft Italian, Enrico Cereda CEO IBM Italia, Mirella Cerutti Country Manager SAS Italia, Giovanni Crispino VP Salesforce Southern Europe, Edoardo Narduzzi Chairman Mashfrog, Agostino Santoni Country Leader Cisco. Luiss, Aula Toti, Viale Romania 32. - 17,30. Milano. Incontro 'Tra globalizzazione e protezionismo: il ruolo dell'Europà, con europarlamentare Alessia Mosca della Commissione Commercio Internazionale. Stampa Estera, via della Palla 1 ore 17:30 - 19.30. Milano. Incontro Banca Mediolanum 'Italia del risparmio e delle impresè dedicato al mondo delle eccellenze imprenditoriali made in Italy, con Ennio Doris. Via Pantano 9 - Roma. Assemblea Nazionale Unitaria di Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti 'Riforma del commercio su aree pubbliche: dal superamento della Bolkestein a un piano di rilancio dei mercati. Centro Congressi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta 4.