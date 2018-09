16 settembre 2018- 11:59 **Agenda della settimana economica e sindacale** (3)

(AdnKronos) - MARTEDI' 18-8.30. Milano. 'Bloomberg European Capital Markets Forum'. Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ceo di Deutsche Bank Christian Sewing, e il presidente Unicredit Fabrizio Saccomanni. Fondazione Feltrinelli.- 9.00. Roma. Presentazione dell'Osservatorio per l'Etica, lo Sport e l'Economia della Luiss; con Giovanni Lo Storto, Direttore generale della Luiss, Cristiano Gianni Senior Executive Monitor Deloitte; Andrea Abodi presidente Istituto Credito Sportivo, Matteo Casagrande Paladini Head of Business Development Intesa Sanpaolo. Sede Luiss, Aula Toti, Viale Romania, 32- 9.15. Parigi. Discorso del presidente della Bce Mario Draghi ad un evento organizzato dall''Autorité de Contre le Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 10.00. Trevi (Perugia). XIII Congresso Nazionale UDU. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso Hotel della Torre, via della Torre 1 - 10.00. Roma. L'Istat diffonde i dati sul fatturato e sugli ordinativi dell'industria, giugno-luglio 2018