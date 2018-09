16 settembre 2018- 11:59 **Agenda della settimana economica e sindacale** (5)

(AdnKronos) - - 17.00. Roma. Incontro «Quale ruolo per l'Italia nella Nuova via della Seta?» organizzato da Nomisma Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Con Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, Manlio Di Stefano, sottosegretario al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Camera dei deputati, sala «Aldo Moro», Piazza Montecitorio.- 18.00. Napoli. Terza edizione di «Casa Corriere», a cura del Corriere del Mezzogiorno; Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria. Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele II», Piazza del Plebiscito 1. - 18.00. Roma. Palazzo Taverna, via Monte Giordano 26 ore 18:00 Convegno «Internazionalizzazione della Repubblica di San Marino: quali opportunità dell'Italia» organizzato da Associazione Bancaria Sammarinese e Abi; con Giovanni Sabatini direttore generale Abi. Palazzo Taverna, via Monte Giordano 26.