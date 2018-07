15 luglio 2018- 12:02 **Agenda della settimana economica e sindacale** (7)

(AdnKronos) - GIOVEDI' 19 LUGLIO -10. L'Istat diffonde i dati sulla produzione nelle costruzioni, di maggio 2018 (senza briefing) - 10. Milano. Incontro Cosmetica Italia su 'Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico'. Intesa Sanpaol, Piazza Belgioioso 1. - 11. Roma. "Sbloccacantieri", le proposte di Ance e Anci per rimettere in moto il Paese. Con il presidente dell'Ance Gabriele Buia, il sindaco di Cosenza, delegato Anci a Urbanistica e Lavori pubblici Mario Occhiuto. Parteciperà, inoltre, il prof. Gustavo Piga. Sede dell'Ance, Via Guattani 16- 11,30. Roma. Presentazione "Check up Mezzogiorno", con il presidente Confindustria Vincenzo Boccia e il vice presidente Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria, Stefan Pan. Confindustria, Viale dell'Astronomia. - 18. Roma. Presentazione editoriale "Il Lavoro del Futuro" di Luca De Biase, con il presidente Confindustria, Vincenzo Boccia. Piazza del Maxxi Roma. Inps diffonde i dati dell'Osservatorio sulla cassa integrazione (giugno 2018) e sul precariato (maggio 2018).