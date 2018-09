16 settembre 2018- 11:59 **Agenda della settimana economica e sindacale** (9)

(AdnKronos) - GIOVEDI' 20 9.00. Roma. La Banca d'Italia organizza in collaborazione con il Cepr la conferenza «Low inflation and wage dynamics: implications for monetary policy and financial stability» 9.300. Roma. Convegno «Creditworthiness and Access to Credit». Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, Sala del Consiglio, via Ostiense 161 - Ocse rapporto sulle prospettive economiche alle 11:00 a.m. CET (9:00 GM)- 14.30. Varenna (Lecco). Apertura convegno di studi amministrativi 'Sviluppo economico, vincoli finanziari e qualità dei servizi: strumenti e garanziè, con presidente Regione Lombardia Fontana, presidente Corte dei Conti Buscema, presidente Corte Costituzionale Lattanzi e altri (fino 22/9).- 17.00. Pechino. Conferenza stampa del vicepremier Luigi Di Maio al termine della missione istituzionale.